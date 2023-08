नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज लाल किले की प्राचीर से बड़ा ऐलान किया है. पीएम मोदी ने देशवासियों से विश्वकर्मा योजना (Vishwakarma kaushal Samman Yojna) का बड़ा वादा किया है. लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने घोषणा की कि केंद्र नाई, चर्मकार, लुहार और अन्य लोगों की मदद के लिए 13 हजार करोड़ रुपये से 15 हजार करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ विश्वकर्मा योजना शुरू करेगा.

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस योजना के तहत कारीगरों और छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों को नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना शुरू करेंगे. बता दें कि साल 2023 के बजट में भी सरकार ने विश्वकर्मा योजना की बात कही थी. उस दौरान भी पीएम मोदी ने इस योजना की खूब तारीफ की थी और कहा था कि यह छोटे कारीगरों को MSMEs के बारे में अच्छे से जानने और उनसे जुड़ने में सहयोग करेगा.

The government will launch Vishwakarma scheme with allocation of Rs 13,000 to 15,000 crores in the next month for those with traditional skills: PM Modi during his Independence Day speech pic.twitter.com/esFOTehLYK

— ANI (@ANI) August 15, 2023