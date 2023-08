नई दिल्‍ली. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को दिल्ली में सांसदों की ‘हर घर तिरंगा’ बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई. दिल्‍ली के प्रगति मैदान से रैली की शुरुआत हुई, जो बाद में कई इलाकों से गुजरी. हाथों में तिरंगा झंडा लिए बड़ी संख्‍या में सांसद और अन्‍य लोग इस दौरान नजर आए. हालांकि तिरंगा यात्रा के चलते राजधानी को जाम से भी दो-चार होना पड़ा. सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे लोगों को इस दौरान कुछ परेशानी जरूर हुई.

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस दौरान कहा, ‘प्रत्येक नागरिक को 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपने घरों में तिरंगा प्रदर्शित करना चाहिए. यह नागरिकों का कर्तव्य है. इस साल 15 अगस्त विशेष है क्योंकि यह ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ के समापन का प्रतीक है’ संस्कृति मंत्रालय ने एक दिन पहले ही तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी दी थी. कहा गया कि आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम को देखते हुए 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को घरों के परिसरों पर झंडे फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

Union Ministers G Kishan Reddy, Anurag Thakur and Shobha Karandlaje are also participating in the rally. pic.twitter.com/Y5kNhMy4ij

#WATCH | ‘Har Ghar Tiranga’ bike rally flagged off by Vice President Jagdeep Dhankhar, from Pragati Maidan in Delhi.

मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि रैली को दिल्‍ली के प्रगति मैदान से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. इस दौरान केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी उपस्थित रहेंगे. प्रगति मैदान से हरी झंडी मिलने के बाद तिरंगा यात्रा की बाइक रैली इंडिया गेट गोल चक्कर पर पहुंची. फिर इंडिया गेट परिसर के चारों ओर चक्‍कर लगाने के बाद यह कर्तव्य पथ को पार करते हुए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर समाप्‍त हुई.

Traffic Alert

Har Ghar Tiranga bike rally will be moving on Mathura Road, Bhairon Road, Pragati Maidan Tunnel & India Gate from 8:45 AM to 9:15 AM on 11.08.23

Commuters are advised to plan their journey keeping in mind the route of Har Ghar Tiranga bike rally.

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) August 11, 2023