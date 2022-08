India's 76th Independence Day LIVE: यह 'पंचप्राण' के संकल्पों को अपनाने का समय, विकसित भारत एकमात्र लक्ष्य- PM मोदी

लाल किले की प्राचीर से देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- जब हमें आजादी मिली तो कई संशयवादी थे जिन्होंने हमारे विकास पथ पर संदेह किया. लेकिन, वे नहीं जानते थे कि इस देश के लोगों के बारे में कुछ अलग है. उन्हें नहीं पता था कि यह मिट्टी खास है.

When we attained freedom there were many sceptics who doubted our development trajectory. But, they did not know there is something different about the people of this land. They did not know that this soil is special: Prime Minister Narendra Modi at Red Fort#IndiaAt75 pic.twitter.com/KmX7PxPUmw

— ANI (@ANI) August 15, 2022