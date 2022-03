पाकिस्तान में मिसाइल गिरने पर भारत ने जताया खेद, कहा- तकनीकी खामी से हुआ हादसा, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश

नई दिल्ली: पाकिस्तान (Pakistan) ने गुरुवार को दावा किया था कि भारत की तरफ से एक मिसाइल (Missile Firing) दागी गई जो कि उसके पंजाब प्रांत में गिरी. अब इस मामले में रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) की तरफ से बयान जारी किया गया है. रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि 9 मार्च को नियमित रखरखाव के समय तकनीकी खराबी के कारण मिसाइल की आकस्मिक फायरिंग हो गई थी.

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और इस पर एक उच्च स्तरीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया गया है. मंत्रालय ने कहा कि पता चला है कि जो मिसाइल तकनीकी खराबी की वजह से फायर (India Missile Landing in Pakistan) हुई थी वह पाकिस्तान के इलाके मे गिरी थी. यह घटना बेहद खेदजनक है. मंत्रालय ने यह भी कहा कि राहत की बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है.

On 9 March 2022, in the course of routine maintenance, a technical malfunction led to the accidental firing of a missile. The Government of India has taken a serious view and ordered a high-level Court of Enquiry: Ministry of Defence

