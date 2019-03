एयर स्ट्राइक से बालाकोट में कोई नुकसान हुआ है या नहीं? मीडिया के इस सवाल पर एयर चीफ़ मार्शल ने कहा, 'अगर जंगल में ही गोलाबारी हुई होती, तो विदेश सचिव को इसके लिए ब्रीफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती. वहीं, पाकिस्तान ने भी इसपर रिएक्ट क्यों किया?'



Air Chief Marshal BS Dhanoa on air strikes: IAF is not in a postilion to clarify the number of casualties. The government will clarify that. We don't count human casualties, we count what targets we have hit or not. pic.twitter.com/Ji3Z6JqReB Loading... March 4, 2019

धनोआ ने ये भी बयान दिया कि भारत को पाकिस्तान के पास परमाणु बम से लैस होने का कोई खौफ नहीं है.



Air Chief Marshal BS Dhanoa:Whether he (Wing Commander #Abhinandan) flies or not depends on his medical fitness. That's why post ejection, he has undergone medical check. Whatever treatment required, will be given. Once we get his medical fitness, he will get into fighter cockpit pic.twitter.com/2ykp5aon3h

#WATCH Air Chief Marshal BS Dhanoa on Mig-21 Bison, says, "One is a planned operation in which you plan & carry out.But when an adversary does a strike on you, every available aircraft goes in, irrespective of which aircraft it is. All aircraft are capable of fighting the enemy" pic.twitter.com/B2mZQTLBRd

पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में जैश के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ का बड़ा बयान सामने आया है. एयर स्ट्राइक में कितने आतंकी मारे गए? इस सवाल पर एयर चीफ मार्शल ने कहा कि हमारा काम लक्ष्य भेदना था. लाशें गिनना नहीं. मीडिया को ब्रिफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हर नापाक हरकत का जवाब देने की ताकत रखती है.एयर चीफ मार्शल ने कहा, 'पाकिस्तान के बालाकोट में अपने टारगेट को भेदा, जो हमारा काम था. एयरफ़ोर्स का काम यह बताना नहीं है कि ज़मीन पर कितने लोग थे. हमारे पास कितने लोग मारे गए इसकी कोई जानकारी नहीं है. कितने लोग मारे गए ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस वक्त वहां कितने लोग मौजूद थे. भारत सरकार इसपर ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है.'वायुसेना प्रमुख की ओर से आए इस बयान के बाद एक बार फिर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के उस दावे पर सवाल उठने लगे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन बालाकोट में कम से कम 250 आतंकी मारे गए हैं. एयरफोर्स चीफ धनोआ ने बयान दिया कि, पलटवार करना भारत का अधिकार है. उन्होंने आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा कि एयरफोर्स पलटवार करने से पहले कभी सोचेगी नहीं. एयरफोर्स चीफ ने कहा कि जरूरत पड़ी तो भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के और अंदर घुसकर टारगेट को खत्म करेगी.भारत ने पाकिस्तान के F-16 का जवाब देने के लिए मिग-21 का इस्तेमाल क्यों किया, इस सवाल का जवाब भी एयरचीफ मार्शल बीएस धनोआ ने दिया है. एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि मिग-21 बाइसन ऐसे हमले करने में सक्षम है. उन्होंने बताया कि मिग-21 एक अच्छा और आक्रामक विमान है.धनोआ ने जानकारी दी कि इस एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया गया है. एयरक्राफ्ट में अच्छे रडार लगाए गये हैं. इसके अलावा ये फाइटर एयरक्राफ्ट एयर टू एयर मिसाइल छोड़ने में भी सक्षम है. उन्होंने कहा कि मिग-21 के पास अब बेहतर मारक क्षमता है.एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने अभिनंदन पर भी बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि अभिनंदन की मेडिकल फिटनेस के आधार पर ही तय होगा कि वो लड़ाकू विमान उड़ा पाएंगे या नहीं. पूरे इलाज के बाद जब उनकी मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट आएगी और अगर वो फिट हुए तो वो दोबारा कॉकपिट में बैठेंगे.बता दें कि विंग कमांडर का दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा है. उनकी पीठ में चोट है. रविवार को उन्होंने जल्द से जल्द फाइटर जेट उड़ाने की इच्छा जाहिर की थी.