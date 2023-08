मुंबई. महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में गुरुवार 31 अगस्त को विपक्षी गठबंधन इंडिया (I.N.D.I.A) की बैठक होने वाली है. दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक को लेकर राज्य के विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी तैयारियों के बारे में बताया. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले और शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे शामिल हुए हैं. इस दौरान उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन में 26 दल से बढ़कर अब 28 दल हो गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘हम लोग (विपक्षी दल) भारत माता की रक्षा करने के लिए एक साथ आए हैं.’

महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘हमें यह खुशी हो रही है कि इंडिया गठबंधन की बैठक महाराष्ट्र में होने जा रही है. बेंगलुरु में हम 26 (दल) थे, यहां हम 28 (दल) बन गए हैं… जैसे INDIA बढ़ेगा, वैसे ही चीन पीछे हटेगा.’

