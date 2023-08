I.N.D.I.A गठबंधन की मुंबई बैठक का क्या होगा एजेंडा? फारूक अब्दुल्ला ने बताया

मुंबई. नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ की बैठक के एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह होगा कि 2024 का चुनाव कैसे जीता जाये और चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा.

विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई आए जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से मुकाबला करने के लिए एक आखिरी खाका तैयार करना होगा. उन्होंने कहा कि एक सितंबर तक यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ‘इंडिया’ का संयोजक कौन होगा या पहले स्थान पर एक संयोजक की आवश्यकता है या नहीं.

#WATCH | Mumbai | On a consensus over seat-sharing of INDIA alliance parties for Lok Sabha election, NC president Farooq Abdullah says, “Why do worry? What has to happen, will happen. Only God knows what will happen. We have to make an effort to get a majority.”

On BJP’s claim… pic.twitter.com/aWnd0gHlCM

— ANI (@ANI) August 30, 2023