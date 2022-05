'तत्काल खत्म हो रूस-यूक्रेन जंग', UNHRC में भारत बोला- हम मदद के लिए सदैव तैयार

नई दिल्ली: भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) की मानवाधिकार परिषद की विशेष बैठक (Special Session of Human Rights Council) में कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष पर उसकी स्थिति पूरी तरह से स्थिर और सुसंगत रही है. भारत ने कहा कि वह यूक्रेन पर घटने वाले हर घटनाक्रम पर गहराई से चिंतित है. भारत ने विशेष सत्र के दौरान कहा कि भारत ने हमेशा ही हिंसा को तत्काल रूप से खत्म कर देने और आपसी शत्रुता को मिटाने की बात कही है.

भारत ने मानवाधिकार की विशेष सत्र में कहा कि हमने यूक्रेनी लोगों के मनावधिकार के सम्मान और उनके संरक्षण का अह्वान किया है और साथ ही मनावधिकारों के वैश्विक प्रचारों और उनके संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया.

गौरतलब है कि रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान छेड़ दिया था. दोनों देशों के बीच शुरू हुए युद्ध को ढाई महीने से ज्यादा का समय बीत गया है लेकिन अब भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. संकटग्रस्त देश से करीब 50 लाख लोग पलायन कर चुके हैं जबकि हजारों नागिरकों की मौत हो गई है.

India has been sending humanitarian supplies, incl medicines & other essential relief materials, to Ukraine & its neighbours… impact of the situation is being felt beyond this region; oil prices are skyrocketing, there’s shortage of food grains & fertilizers: India

— ANI (@ANI) May 12, 2022