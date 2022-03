India-Australia Summit: जापान के बाद अब ऑस्ट्रेलिया का ऐलान- भारत में 1,500 करोड़ का करेगा निवेश

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन (India-Australia Virtual Summit) 21 मार्च को आयोजित किया जाएगा. इस सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मारिसन (Scott Morrison) वर्चुअली मीटिंग करेंगे. इस बात की जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने दी. शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा ऐलान किया है. ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वह भारत के अलग अलग क्षेत्रों में 1500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा.

समाचार एजेंसी के मुताबिक शिखर सम्मेलन में भारत और ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में एक एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे. इस समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर के बाद ऑस्ट्रेलिया से धातु, कोयला, और लिथियम की पहुंच भारत में बढ़ जाएगी. न्यूज एजेंसी के अनुसार भारत और ऑस्ट्रेलिया इस महीने के अंत तक व्यापार समझौता कर लेंगे. आपको बता दें कि ये ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है.

The India-Australia bilateral summit will be held tomorrow, March 21, post the meeting between PM Modi & Australian PM Scott Morrison.

Australia to announce an investment of Rs 1,500cr in India in multiple sectors; largest-ever investment by the Australian government in India. pic.twitter.com/NJtSCAlOZg

— ANI (@ANI) March 20, 2022