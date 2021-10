India-China Dispute: भारत-चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक खत्म, आठ घंटे तक चली सैन्य वार्ता

नई दिल्ली: भारत और चीन के बीच करीब दो महीने बाद रविवार को कोर कमांडर स्तर (Corps Commander Level) की बैठक हुई. बैठक में मुख्य रूप से पूर्वी लद्दाख से सैनिकों की वापसी पर बातचीत हुई. 13वें स्तर की यह बैठक पूर्वी लद्दाख (Ladakh) में वास्तविक नियंत्रण चीन की तरफ जाने वाले मोल्डों सीमा पर हुई. दोनों देशों की बीच सैन्य स्तर की यह बातचीत सुबह करीब 10.30 बजे शुरू हुई थी जो की करीब आठ घंटे तक चली जो कि शाम 7 बजे खत्म हुई.

गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी से लगे कई क्षेत्रों में भारत और चीन के बीच पिछले एक साल से ज्यादा समय से गतिरोध बना हुआ है. इससे पहले दोनों ही देश सैन्य वार्ता के बाद टकराव वाले कई बिंदुओं से पीछे हटे हैं, लेकिन अभी भी जिन क्षेत्रों में सैनिक गतिरोध बना हुआ है वहां से सैनिकों की वापसी के लिए लगातार वार्ता जारी है.

The 13th round of Corps Commander-level talks between India and China in Moldo lasted for around 8.30 hours and concluded around 7 pm today. The talk aimed at discussing and resolving the military standoff in the Eastern Ladakh sector: Army Sources

— ANI (@ANI) October 10, 2021