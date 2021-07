India-China Dispute: चीन को सबक सिखाने के लिए पूर्वी मोर्चे पर भारत ने तैनात किए राफेल लड़ाकू विमान

नई दिल्ली. चीन (China) के साथ जारी सीमा विवाद (Border Dispute) के बीच भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर अपनी ताकत को और बढ़ा दिया है. भारतीय वायुसेना (IFA) ने पूर्वी वायु कमान (EAC) के तहत हासीमारा (Hasimara) के वायुसेना स्टेशन में राफेल विमान को अपने 101 स्क्वाड्रन में शामिल किया है. बता दें पश्चिम बंगाल के हासीमारा में पहले मिग 27 था, जिसे अब सेवामुक्‍त कर उसकी जगह पर राफेल की तैनाती की गई है. भूटान के आसपास जिस तरह से चीन अपनी सैन्‍य ताकत को बढ़ा रहा है उसके जवाब में भारतीय वायुसेना राफेल की तैनाती की है.

वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की ताकत को और बढ़ाने और दुश्‍मन को करारा जवाब देने के लिए हासीमारा में राफेल को शामिल करने की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई है. उन्‍होंने बताया कि चीन जिस तरह से धीर-धीरे बॉर्डर पर अपनी सैन्‍य ताकत बढ़ा रहा है उसे देखते हुए भारतीय वायुसेना को भी बेहतर कदम उठाने की जरूरत है. भारत और चीन की सेना के बीच पिछले डेढ़ साल से सीमा विवाद बना हुआ है. इस विवाद को सुलझाने के लिए और सीमा पर तनाव कम करने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है लेकिन अभी तक पूरी तरह से सीमा विवाद सुलझ नहीं सका है.

Air Chief Marshal RKS Bhadauria, CAS formally inducted Rafale aircraft into No. 101 Sqn at AFS Hasimara in Eastern Air Command (EAC) on 28 Jul. The event included a flypast and a traditional water cannon salute. pic.twitter.com/kdENCcwyR3

— Indian Air Force (@IAF_MCC) July 28, 2021