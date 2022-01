India China Issue: भारत-चीन के बीच 14वें दौर की वार्ता 12 जनवरी को, सेना के अधिकारी ने दी जानकारी

नई दिल्ली: भारत चीन (India-China Dispute) के बीच पिछले डेढ़ साल से अधिक समय से लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC issue) के पास तनाव की स्थिति बनी हुई है. सीमा विवाद के तनाव को हल करने के लिए दोनों देशों के बीच एक बार फिर से कमांडर सत्तर की बातचीत होने जा रही है. सेना एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की वार्ता की तारीख तय हो गई है. दोनों देशों के बीच बातचीत का यह 14वां दौर (14th round meeting) होगा और यह बातचीत 12 जनवरी को होगी.

अधिकारी के अनुसार भारत और चीन के बीच यह वार्ता चीन की ओर स्थित चुशूल मॉल्डो (Chushul-Moldo point) में होगी. अधिकारियों ने कहा कि इस बातचीत में भारत की कोशिश होगी कि वह बातचीत के जरिए सीमा के तनाव को कम कर सके.

The 14th round of senior highest military commander level (SHMCL) talks will take place at Chushul-Moldo meeting point, on the Chinese side on January 12 morning. Indian side is looking forward to constructive dialogue to resolve the balance friction areas: Indian Army officials

