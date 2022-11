Mission Swachhta aur Paani: जलशक्ति मंत्री बोले- 2030 की जगह भारत ने 11 साल पहले 2019 में ही साकार किया स्वच्छता मिशन

नई दिल्ली. नेटवर्क 18 टेलीथॉन ‘मिशन स्वच्छता और पानी’ में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री ने गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की. उनके साथ कैंपेन एंबेसडर अक्षय कुमार भी मौजूद रहे. इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने कहा इस जल शक्ति अभियान में असली शक्ति का स्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके आह्वान पर उन पर विश्वास कर जुड़े जुड़े लाखों लोग हैं.

जल शक्ति मंत्री ने कहा कि 2014 में जिस स्वच्छ भारत मिशन का ऐलान किया गया था, उसे पूरा करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 2030 तक का समय दिया था. इस काम को जनता ने अपने कंधों पर उठाकर, इसमें सहभागिता कर इसे सफल बनाया. इसमें सरकार, मुख्यमंत्री, अधिकारी और अक्षय कुमार से लेकर कई बड़े सेलिब्रिटी जुड़ते गए. इसके आगे गांव में रहने वाली महिलाएं और बच्चों ने लोटा लेने की परंपराओं को तोड़कर इसे सफल किया.

“People’s participation was the most important aspect; this success is because of those people who contributed to Swachh Bharat Abhiyaan,” says Union Minister @gssjodhpur@akshaykumar tells him about the “5-point mandate”@KishoreAjwani @AnchorAnandN | #MissionSwachhtaAurPaani pic.twitter.com/ELUOuaRh2f

— News18 (@CNNnews18) November 19, 2022