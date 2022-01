1 साल, 156 करोड़ खुराक और दो वैक्सीन, भारत में ऐसा रहा कोविड वैक्सीनेशन का एक साल

नई दिल्ली: कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के खिलाफ जारी लड़ाई में भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन (Covid-19 Vaccination) का एक साल पूरा हो गया है. इस अवधि में 156 करोड़ वैक्सीन (Corona Vaccine) लगाई गईं. आज ही के दिन पिछले साल हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण के साथ इस अभियान की शुरुआत हुई. शनिवार तक देशभर में वैक्सीन के कुल 156.37 करोड़ डोज लगाए गए थे. देश की 70 फीसदी वयस्क आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है. जिनमें 65 करोड़ लोग शामिल हैं.

भारत में कोरोना टीकाकरण (Covid Vaccination in India) के इस अभियान में पिछले एक साल में देश की 135 करोड़ की आबादी का वैक्सीनेशन एक बड़ी चुनौती थी. क्योंकि देश के दूरदराज के इलाकों में वैक्सीनेशन करना मुश्किल काम था. खासकर लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर संदेह और अप्रैल 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई जनहानि के बीच चुनौतियां काफी बढ़ गई थी. 3 जनवरी 2022 से देश में 15 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है. इसके साथ ही 10 जनवरी 2022 से देश में एहतियाती खुराक के तौर पर बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है.

देश में कोरोना वैक्सीनेशन के एक साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस अभियान में शामिल सभी लोगों का आभार जताया. वहीं MyGovIndia प्लेटफॉर्म ने भी ट्वीट करके इस टीकाकरण अभियान के लिए देश की जनता का शुक्रिया अदा किया. गृहमंत्री अमित शाह ने देश में कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान की सफलता को लेकर पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना की. इसके

अलावा उन्होंने देश के वैज्ञानिक, हेल्थ वर्कर और कोविड योद्धाओं के साहस की भी प्रशंसा की.

Today we mark #1YearOfVaccineDrive.

I salute each and every individual who is associated with the vaccination drive.

Our vaccination programme has added great strength to the fight against COVID-19. It has led to saving lives and thus protecting livelihoods. https://t.co/7ch0CAarIf

— Narendra Modi (@narendramodi) January 16, 2022