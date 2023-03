भारत का 'जैसे को तैसा जवाब', दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग और उच्चायुक्त के आवास की सुरक्षा घटाई गई

नई दिल्ली. लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में खालिस्तान समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के कुछ दिनों बाद दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग और उच्चायुक्त के आवास के बाहर बैरिकेड्स को आज पुलिस ने हटा लिया. उच्चायोग के बाहर बैरिकेडिंग के आलावा पुलिस वैन को भी हटाया गया. हालांकि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि ब्रिटेन उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बरकरार है.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने यहां 12 बैरिकेड लगाए थे, जिसे अब हटा लिया है. वहीं भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस के आवास के बाहर तैनात सुरक्षा भी हटा ली गई है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘यहां ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बरकरार है. हालांकि, आयोग की ओर जाने वाले मार्ग पर लगाए गए बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं, जिससे आवागमन में बाधा हो रही थी.’

ब्रिटिश उच्चायोग ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. उच्चायोग के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘हम सुरक्षा मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं.’

#WATCH | Delhi: Barricades removed from outside the residence of British High Commissioner Alex Ellis. pic.twitter.com/OMSuRfsiu4

— ANI (@ANI) March 22, 2023