नई दिल्ली. अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने भारत-अमेरिकी साझेदारी को न केवल दोनों देशों बल्कि पूरी दुनिया के लिए लाभकारी बताया है. उन्होंने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले सप्ताह संपन्न अमेरिका यात्रा से पता चलता है कि यह साझेदारी ‘शानदार गति’ के साथ आगे बढ़ रही है.

आईआईटी-दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एरिक गार्सेटी ने कहा कि ‘पीएम मोदी की यात्रा के दौरान घोषित परियोजनाओं और परिवर्तनकारी पहलों से न केवल दोनों देशों को बल्कि दुनिया को भी फायदा होगा. उन्होंने कहा, कि भारत और अमेरिका के पास हिंद-प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने की ताकत है. उन्होंने कहा, ‘हमारे पास असीमित अवसरों का भविष्य है.’

‘चाय बेचने वाला पीएम, संथाली टीचर राष्ट्रपति’

एरिक गार्सेटी ने इसके साथ ही कहा, ‘भारत एक ऐसी जगह है जहां सपने हर दिन हकीकत बनते हैं. हमारे बीच में बहुत कुछ समान है. भारतीय सपने और अमेरिकी सपने एक ही सिक्के के दो पहलू हैं… चाय बेचने वाला एक युवा लड़का वैश्विक मंच पर भारत का नेतृत्व करता है… एक संथाली शिक्षक राष्ट्रपति बनती हैं…’

#WATCH | Delhi:…India is a place where dreams become reality every day. Our counties have so much in common. Indian dreams and American dreams are two sides of the same coin…A young boy selling tea grows to lead India on a global stage… A Santhali teacher goes on to become… pic.twitter.com/WuFKijKHd3

