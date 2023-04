'जवाब देकर समय बर्बाद नहीं करेंगे', UN में पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर राग, भारत ने दिया करारा जवाब

नई दिल्ली: न्यूयॉर्क में सुरक्षा परिषद की बैठक में फिर जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाने के बाद भारत ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई. संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थाई राजदूत रुचिरा कंबोज ने जोर देते कहा कि वह इस तरह की प्रतिक्रिया देकर परिषद का समय बर्बाद नहीं करेंगी. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ‘अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव: संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों की रक्षा के माध्यम से प्रभावी बहुपक्षवाद’ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में कंबोज ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बहस की अध्यक्षता कर रहे थे. संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थाई प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने अपने बयान में जम्मू-कश्मीर का जिक्र किया था.

संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थाई राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा कि इस सम्मानित मंच ने एक स्थाई प्रतिनिधि द्वारा कुछ टिप्पणियां सुनीं, जो पूरी तरह से अज्ञानता और बुनियादी तथ्यों पर समझ की कमी के कारण उत्पन्न हुई हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं उन टिप्पणियों का जवाब देने में इस परिषद का समय बर्बाद नहीं करूंगी.

Today’s #UNSC Open Debate on “Effective #Multilateralism” is a timely reminder of the inadequacies of the current multilateral system. We need to make a major course correction to truly promote effective multilateralism.

– PR @ruchirakamboj#MultilateralismMatters #IndiaInUNSC pic.twitter.com/qkEInTmUPq

— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) April 24, 2023