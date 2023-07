नई दिल्‍ली. बेंगलुरु में जारी 26 विपक्षी पार्टियों की मीटिंग के दौरान मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया गया. सूत्रों के मुताबिक विरोधी पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम INDIA रखा है. इसकी फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इनक्‍लूजिव एलायंस (Indian National Democratic Inclusive Alliance) हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक, गठबंधन का यह नाम टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने कल की बैठक में सुझाया था, जिसके प्रति अधिकांश दलों ने अपनी सहमति जताई.

So 2024 will be

Team INDIA

Vs

Team NDA

Chak De, INDIA!

— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) July 18, 2023