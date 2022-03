BrahMos Missile के एडवांस वर्जन का भारत ने किया सफल परीक्षण, सटीक टारगेट को किया हिट

नई दिल्ली: भारत ने शनिवार को ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन (BrahMos missile) का सफल परीक्षण किया. नौसेना के कहा कि हमने आईएएस चेन्नई से सुरसोनिक क्रूज मिसाइल (Supersonic Cruise Missile) की सटीकता का सफलता पूर्वक परीक्षण किया है. अधिकारियों ने बताया कि परीक्षण के दौरान मिसाइल को अपने टार्गेट पर सटीक हमला करने में सफलता मिली है. बह्मोस के इस एडवांस वर्जन पर पहले की तुलना में कई बड़े अपडेट किए गए हैं जिसके बाद इसकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ गई है.

भारत नें सुपरसोनिक मिसालइ का परीक्षण ऐसे समय पर किया है जब पूरी दुनिया कि नजरें इस समय रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर टिकी हैं. ब्रह्मोस के सफल परीक्षण को आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है.

Long range precision strike capability of Adv version of #BrahMos missile successfully validated.

Pin point destruction of tgt demonstrated combat & mission readiness of frontline platforms.

Yet another shot in the arm for #AatmaNirbharBharat#IndianNavy #CombatReady & #Credible pic.twitter.com/NKl3GoHwbB

— SpokespersonNavy (@indiannavy) March 5, 2022