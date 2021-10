अमित शाह की पाकिस्तान को चेतावनी, फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है भारत

नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में आतंकियों द्वारा आम नागरिकों को निशान बनाए जाने की घटना के बाद अमित शाह (Amit shah) ने पाकिस्तान (Pakistan) को चेतावनी दी है. अमित शाह ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को इसी तरह बढ़ावा दिया और नागरिकों की हत्या को प्रायोजित किया, तो उसे एक और सर्जिकल स्ट्राइक का सामना करना पड़ेगा.

अमित शाह ने कहा कि 2016 में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर यह साबित कर दिया है कि हम हमलों को बर्दाश्त नहीं करते हैं. अगर आप उल्लंघन करेंगे तो और भी सर्जिकल स्ट्राइक होंगी. अमित शाह ने कहा, ‘पीएम मोदी और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की देखरेख में की गयी सर्जिकल स्ट्राइक एक महत्वपूर्ण कदम था. हमने यह मैसेज दिया कि कोई भी भारतीय सीमाओं पर कोई गलत हरकत नहीं कर सकता है. एक समय था बातचीत करने का, लेकिन अब समय है प्रतिक्रिया का.’

गौरतलब है कि पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर में हिंदुओं और सिखों को टारगेट कर उनकी हत्या की गई है. आतंकियों द्वारा आम नागरिकों को निशाना बनाए जाने के बाद सेना ने अपना अभियान तेज कर दिया है. इसके अलावा आतंकियों ने सेना पर भी हमला किया था. घाटी में इस तरह की घटना होने के बाद लोग इन आतंकवादियों पर करारा प्रहार करने की मांग कर रहे हैं. घाटी में देश की सेना ने आतंकवादियों को जबरदस्त चोट भी दी है. सेना ने घेर-घेर कर आतंकियों को मौत की नींद सुलाने का अभियान चला रखा है.

#WATCH | “Another important step was surgical strike under PM Modi & former Defence Minister Manohar Parrikar. We sent out a message that one should not disrupt India’s borders…There was a time when talks happened, but now is the time to reciprocate,” says Home Min Amit Shah pic.twitter.com/BrMFUfzLRT

— ANI (@ANI) October 14, 2021