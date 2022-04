रूस के साथ आर्थिक संबंधों पर भारत पर कोई दबाव नहीं, विदेश मंत्रालय की अमेरिका को दो टूक

नई दिल्‍ली. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि हम रूस के साथ अपने संबंधों को लेकर बहुत खुले हैं. हमारी कार्रवाइयों को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए. हमने रूस के साथ आर्थिक संबंध स्थापित किए हैं, हमारा ध्यान वर्तमान परिस्थितियों में इन स्थापित आर्थिक संबंधों को स्थिर करने पर है. हमारी कार्रवाइयों को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए. उनकी प्रतिक्रिया के पहले रूस के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को लेकर अमेरिका ने टिप्‍पणी की थी. बागची का बयान उसकी प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया है.

बागची ने कहा कि ऐसा नहीं सोचें कि ऐसा कोई दबाव है. प्रतिबंधों की बात चल रही है लेकिन यह पूरे व्यापार पर नहीं है. व्यापार हो रहा है, तेल का भी व्यापार हो रहा है. हमारा ध्यान रूस के साथ अपने स्थापित आर्थिक संबंधों को बनाए रखने और स्थिर करने पर है. अमेरिका ने कहा था कि यूक्रेन हमले के कारण रूस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं, ऐसे में जो देश इनको दरकिनार करते हैं, वे गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहें.

Don’t think there’s any such pressure. Talks of sanctions going on but it’s not on entire trade. A lot of trade is going on, trade of oil too. Our focus is to maintain & stabilise our established economic relations with Russia: MEA on western pressure over trade with Russia pic.twitter.com/5JoUJlur0R

