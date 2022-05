भारत ने जम्मू-कश्मीर परिसीमन पर पाकिस्तान के प्रस्ताव को किया खारिज, बताया हास्यास्पद

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में डिलिमिटेशन या परिसीमन की प्रक्रिया पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली द्वारा पारित प्रस्ताव को लेकर भारत ने दो टूक जवाब दिया है. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस संबंध में जानकारी दी है. विदेश मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है, ‘हम जम्मू-कश्मीर में परिसीमन अभ्यास पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली द्वारा पारित हास्यास्पद प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं. पाकिस्तान के पास भारतीय क्षेत्रों (पीओके) पर अवैध कब्जे सहित भारत के आंतरिक मामलों में निर्णय लेने या हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है.’

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने गत 6 मई को जम्मू-कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी और भारत के प्रभारी उच्चायुक्त को तलब किया था. पाकिस्तान सरकार ने जम्मू-कश्मीर के परिसीमन को लेकर गठित आयोग की रिपोर्ट को खारिज करते हुए दावा किया था कि इसका उद्देश्य मुसलमानों को नागरिकता से वंचित करना और उन्हें राज्य में कमजोर करना है. इसके कुछ दिन बाद पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने अपने देश की नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव पेश कर जम्मू-कश्मीर के डिलिमिटेशन को खारिज किया था.

We categorically reject farcical resolution passed by the National Assembly of Pakistan on delimitation exercise in J&K. Pakistan has no locus standi to pronounce on or interfere in matters that are internal to India, incl Indian territories under Pak’s illegal occupation: MEA pic.twitter.com/vv8g8lwq97

