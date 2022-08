कोविड-19: पिछले 24 घंटे में मिले 13,272 नए केस और 36 मौतें, सक्रिय मामलों में आई कमी

नई दिल्लीः भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोनावायरस संक्रमण के 13,272 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 36 मौतें हुई हैं और 13,900 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सक्रिय कोविड मामले कल के 1,01,830 से घटकर आज 1,01,166 हो गए हैं. देश में अब तक कुल 4,43,27,890 लोग संक्रमित हो चुके हैं, इनमें से 43,699,435 ने वायरस को मात देने में कामयाबी पाई है. देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,27,289 है.

आपको बता दें कि एक दिल पहले देश में 24 घंटे के दौरान 15,754 नए कोरोना केस सामने आए थे और 39 मौतें हुई थीं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा के मुताबिक देश में कोविड मृत्यु दर 1.19% है. सक्रिय मामलों की संख्या कुल संक्रमण का 0.23 फीसदी है. डेली Covid-19 पाॅजिटिविटी रेट 4.21 प्रतिशत और रिकवरी रेट 98.58 है. कोरोना संक्रमण को काबू करने में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. भारत में अब तक कोविड रोधी टीके की 2,09,40,48,140 खुराकें लगाई जा चुकी हैं. बीते 24 घंटे के दौरान देश में कोविड-19 वैक्सीन की 13,15,536 डोज लगाई गई है.

Single day rise of 13,272 new cases push India’s Covid tally to 4,43,27,890, death toll to 5,27,289: Union Health Ministry

