भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए 14,092 नए Covid-19 केस, एक्टिव मरीजों की संख्या घटी

नई दिल्लीः भारत ने पिछले 24 घंटे में कोरोनावायरस संक्रमण के 14,092 नए मामले दर्ज किए है. इस दौरान 41 लोगों ने कोरोना संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवाई है और 16454 लोक संक्रमण से मुक्त हुए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में महामारी शुरू होने के बाद से लेकर अब तक कुल 4,42,53,464 लोग कोरोनावायरस से संक्रमित हुए हैं, इनमें से 4,36,09,566 लोग ठीक हो चुके हैं.वहीं 5,27,037 लोगों की मौत हुई है.

देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट दर्ज की गई है. कल के 1,19,264 के मुकाबले आज एक्टिव केस घटकर 1,16,861 रह गए हैं. इससे पहले शनिवार को देश में कोरोनावायरस संक्रमण के 15,815 नए मामले दर्ज किए गए थे. इस दौरान 68 मौतें हुई थीं और 20,018 लोग संक्रमण मुक्त हुए थे. दो दिनों में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों में करीब 6000 अंकों की कमी दर्ज की गई है.

Single day rise of 14,092 new coronavirus infections push India’s COVID-19 tally to 4,42,53,464, death toll climbs to 5,27,037:Govt

