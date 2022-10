कोरोना अपडेट: देश में 24 घंटे में मिले 2678 नए केस, अब 26,583 सक्रिय मामले

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोनावायरस संक्रमण के 2,678 नए मामले दर्ज किए गए. इस दौरान 10 मौतें हुई हैं. इसके साथ ही देश में अब तक कोरोना से संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 4,46,23,997 पहुंच गई है और 5,28,857 मौते हुई हैं. देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 26,583 है. एक दिन पहले एक्टिव मामले 26,509 थे.

कोरोना के केस लगातार तीन दिन तक बढ़ने के बाद शुक्रवार को नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है. पिछले 24 घंटे में 2594 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं. इससे पहले 11 अक्टूबर- 1,957 मामले, 12 अक्टूबर- 2,139 मामले और 13 अक्टूबर- 2,786 मामले दर्ज हुए थे. देश में अब तक कोरोना संक्रमण से कुल 4 करोड़ 40 लाख 68 हजार 557 लोग रिकवर हो चुके हैं. कोरोना के कुल मामलों का एक्टिव केस अब 0.06 फीसदी है. रिकवरी दर 98.76 फीसद हो गई है.

