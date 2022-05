Covid-19 Updates: देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3805 नए मामले, एक्टिव केस 20 हजार के पार

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के नए मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 3,805 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 22 मौतें हुई हैं. इस दौरान 3,168 लोगों ने इस वायरस के संक्रमण को मात दी है. भारत में कोरोना वायरस संक्रमक के एक्टिव केसों की संख्या अब 20,303 पहुंच गई है. यह कुल संक्रमण का 0.05 फीसदी है.

कल यानी 6 मई को देश में कोविड-19 के 3,545 नए मामले सामने आए थे. इस दौरान 27 मरीजों की मौत भी हुई थी. इस तरह 24 घंटों के दौरान नए मामलों में करीब 300 की वृद्धि हुई है, लेकिन मौतें कल के मुकाबले 5 कम हुई हैं. राजधानी दिल्ली देश का कोविड हॉटस्पॉट बनी हुई है. यहां पिछले 24 घंटों में 1656 नए केस सामने आए हैं. हालांकि इस दौरान किसी भी मरीज की कोविड-19 से मौत नहीं हुई है. इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 1306 लोगों ने कोरोना को मात दी है. इसके साथ दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 6096 हो गई है और संक्रमण की दर बढ़कर 5.39 फीसदी पहुंच गई है.

