मेहुल चोकसी को लाने के लिए भारत ने डोमिनिका भेजा जेट- एंटीगा के पीएम

नई दिल्ली. पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी स्कैम (PNB Scam) मामले में पिछले दो साल से फरार चल रहे आरोपी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा जेट भेजे जाने की खबर है. एंटीगा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्रॉने ने एक इंटरव्यू में जेट भेजे जाने की पुष्टि की है. चोकसी फिलहाल कैरिबियाई देश डोमिनिका रिपब्लिक में है. कहा जा रहा है कि इस जेट में मेहुल चौकसी से जुड़े सारे दस्तावेज भी भेजे गए हैं, ताकि इसे डोमिनिका की कोर्ट में रखा जा सके. भारत सरकार इन दस्तावेजों से ये साबित करना चाहती है कि मेहुल चोकसी भगोड़ा है. लिहाजा उसे तुरंत भारत को सौंप दिया जाए. भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी इस वक्त डोमिनिका पुलिस की हिरासत में है.



इससे पहले एंटीगा की मीडिया ने भी डोमिनिका में एक जेट लैंड करने का दावा किया था. कहा जा रहा है कि यहां के चार्ल्स डगलस एयरपोर्ट पर कतर की बॉम्बार्डियर गोल्बल 500 एयरक्राफ्ट ने लैंड किया है. इस जेट के यहां आने से इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि मेहुल चोकसी को इसमें सीधे भारत भेजा जा सकता है. हालांकि न तो भारत और न ही डोमिनिका की सरकार की तरफ से इस खबर की कोई पुष्टि हुई है. बता दें कि जून को चोकसी मामले को लेकर डोमिनिका की हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.



इस बीच एंटीगा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्रॉने ने दावा किया है कि मेहुल चोकसी अब भी भारत के नागरिक हैं. लिहाजा डोमिनिका को सीधे उन्हें भारत के हवाले कर देना चाहिए. बता दें कि मेहुल चोकसी मामले को लेकर एंटीगा की राजनीति गरमा गई है. दो दिन पहले भी वहां के पीएम ने कहा था कि डोमिनिका को चोकसी को सीधे भारत भेज देना चाहिए और उसे एंटीगा व बारबुडा नहीं लौटाना चाहिए. विपक्ष ने उनके इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया था.

