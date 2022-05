इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का रेल मंत्री ने किया दौरा, बोले- 15 अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन बनकर तैयार हो जाएंगी

नई दिल्ली: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railways Minister Ashwini Vaishnaw) ने शुक्रवार को चेन्नई में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (Integral Coach Factory) का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने फैक्ट्री द्वारा शुरू किए गए 12000वें एलएचबी कोच फैक्ट्री को हरी झंडी दिखाई. इस दौरान उन्होंने वंदे भारत ट्रेनों (Vande Bharat Express) के निर्माण कार्य को लेकर कहा कि ट्रेनों का निर्माण कार्य फास्ट ट्रैक पर है और 15 अगस्त 2023 तक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में 75 वंदे भारत ट्रेन बनकर तैयार हो जाएंगी. रेल मंत्री ने फैक्ट्री के कर्मचारियों के कार्य की भी प्रशंसा की.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव शुक्रवार को चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में वंदे भारत ट्रेनों के डिब्बों के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे थे. अपने दौरे के बाद रेल मंत्री ने ट्वीट किया और जानकारी देते हुए कहा कि आईसीएफ चेन्नई में वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण कार्य फास्ट ट्रैक पर है. रेल मंत्री ने कहा कि ये 75 नई वंदे भारत ट्रेन पुरानी ट्रेनों की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर होंगी.

रेलवे के निजीकरण को लेकर कही ये बात

ट्रेन कोच फैक्ट्री के दौरे के दौरान रेल मंत्री ने रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि रेलवे के निजीकरण होने का काई सवाल ही नहीं है. आईसीएफ ने ने कहा कि पहले दो प्रोटोटाइप के रेक को अगस्त 2022 तक शुरू करने की योजना है जबकि भारतीय रेलवे अगस्त 2023 तक कुल 75 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है.

Railway minister Ashwini Vaishnaw visits Integral Coach Factory, Chennai to witness the manufacturing of Vande Bharat train coaches pic.twitter.com/T5KCKgcEuo

— ANI (@ANI) May 20, 2022