संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत ने डच एम्बेसडर को दी नसीहत, कहा- 'हमें सलाह न दें, हम जानते हैं क्या करना है'

न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने ब्रिटेन में नीदरलैंड के राजदूत को उनके बयान के​ लिए कहा, ‘कृपया हमें सलाह न दें, भारत जानता है कि उसे क्या करना है.’ डच राजदूत ने कहा था कि भारत को यूक्रेन मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में होने वाली वोटिंग में गैरहाजिर रहने की बजाय भाग लेना चाहिए था. रूसी सेना ने गत 24 फरवरी को यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू किया था, जिसके 3 दिन बाद रूस ने यूक्रेन के अलग-अलग क्षेत्रों डोनेत्स्क और लुहान्स्क को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दी थी.

इस साल जनवरी के बाद से भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उन प्रक्रियात्मक मतदान और मसौदा प्रस्तावों से दूरी बना रखी है, जिनमें यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण की निंदा की गई. ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए नीदरलैंड के राजदूत कैरेल वान ओस्टरोम के एक ट्वीट के जवाब में तिरुमूर्ति ने कहा, ‘कृपया हमें न बताएं राजदूत. हम जानते हैं कि हमें क्या करना है.’ डच राजदूत ने अपने ट्वीट में टीएस तिरुमूर्ति से कहा था, ‘आपको महासभा (जीए) में शामिल होना चाहिए था. संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करें.’

At the UN Security Council meeting on #Ukraine this afternoon, I made the following statement ⤵️ pic.twitter.com/1ZMrEOzADB

— PR/Amb T S Tirumurti (@ambtstirumurti) May 5, 2022