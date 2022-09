G20 की अध्यक्षता करेगा भारत, देशभर में होंगी 200 से अधिक बैठकें

नई दिल्ली. भारत इस साल के अंत में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा. दिसंबर 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक देशभर में भारत की अध्यक्षता में G20 की 200 से अधिक बैठकें होंगी. विदेश मंत्रालय ने भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 सम्मेलन से जुड़ी घोषणाएं की है. भारत को 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता मिलेगी. विदेश मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के स्तर पर G20 देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है.

मालूम हो कि G20 दुनिया के विकसित और विकासशील देशों का संगठन है. इसके सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हैं. यानी 19 देश और यूरोपियन यूनियन समेत कुल मिलाकर G20 के 20 सदस्य हैं. G20 दुनिया की 85 फीसदी जीडीपी और 75 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दो तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है.

India will assume Presidency of #G20 for one year from 1st Dec 2022 to 30 Nov 2023. 🇮🇳India is expected to host over 200 G20 meetings across the country.

G20 Leaders’ Summit at level of Heads of State and Govt scheduled to be held on 9 and 10th September next year in New Delhi. pic.twitter.com/NsLDJ3lnyU

