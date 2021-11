Omicron से लड़ाई में अफ्रीकी देशों की भारत करेगा मदद, टेस्टिंग किट, दवाई और पीपीई किट की सप्लाई की जाएगी

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron Crisi) से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है. यह वायरस सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका (South Africa) बोत्सवाना में पाया गया था. कई अफ्रीकी देशों में ओमिक्रॉन संक्रमण (Omicron Cases Update) के मामले सामने आ चुके हैं. अब अफ्रीका को लेकर भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ओमिक्रॉन के संक्रमण (Omicron Infection) से निपटने के लिए अफ्रीका (India Will Help South Africa) के प्रभावित देशों का समर्थन करने के लिए तैयार है. भारत सरकार मेड इन इंडिया टीकों की आपूर्ति के लिए तैयार है.

गौरतलब है कि ओमिक्रॉन का सबसे पहले मामला अफ्रीका से सामने आया था. अब तक कुल 15 से अधिक देशों से ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं. विशेषज्ञों की मानें तो कोविड का यह नया वेरिएंट कोरोना के अब तक सबसे घातक वेरिएंट हैं. कोविड का डेल्टा वेरिएंट जितने लोगों को 100 में इंफेक्टेड करता है ओमिक्रॉन उतने लोगों को मात्र 15 में ही संक्रमित कर देता है.

ओमिक्रॉन सामने आने के बाद दुनिया भर के अधिकतर देशों ने दक्षिण अफ्रीका से किनारा काटते हुए प्रतिबंध लगा दिया है. अब भारत सरकार ने अफ्रीकी देशों की मदद करने के लिए हांथ बढ़ाया है.

Government of India stands ready to support the countries affected in Africa in dealing with the #OmicronVariant, including by supplies of Made-in-India vaccines. Supplies can be undertaken through COVAX or bilaterally: Ministry of External Affairs (MEA) pic.twitter.com/eD9tsIP7p4

