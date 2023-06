नई दिल्ली. ‘नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर आजादी के वक्त जीवित होते तो भारत का विभाजन नहीं हुआ होता.’ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल (NSA Ajit Doval) ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) द्वारा आयोजित प्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस (Netaji Subhash Chandra Bose) स्मृति व्याख्यान में यह बात कही.

अजित डोभाल ने अपने संबोधन में कहा कि नेताजी ने अपने जीवन के विभिन्न पड़ावों पर दुस्साहस दिखाया और गांधी को चुनौती देने का दुस्साहस किया. डोभाल ने कहा, ‘लेकिन गांधी अपने राजनीतिक जीवन के शीर्ष पर थे. फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जब वह कांग्रेस से बाहर आए तो उन्होंने नए सिरे से अपना संघर्ष शुरू किया.’

‘आजादी की भीख नहीं मांगूंगा’

एनएसए डोभाल ने कहा, ‘मैं अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास में बहुत कम ऐसे लोग हैं, जिनमें धारा के खिलाफ चलने का दुस्साहस था – और यह आसान राह नहीं थी. उनके दिमाग में यह विचार आया कि ‘मैं अंग्रेजों से लड़ूंगा, मैं आजादी की भीख नहीं मांगूंगा. यह मेरा अधिकार है और मुझे इसे प्राप्त करना होगा.’ उन्होंने कहा कि नेताजी इसमें अकेले थे, जापान के अलावा किसी देश ने उनका समर्थन नहीं किया था.

#WATCH | Netaji (Subhas Chandra Bose) said I will not compromise for anything less than full independence and freedom. He said that he not only wants to free this country from political subjugation but there is a need to change the political, social and cultural mindset of the… pic.twitter.com/2iIQYF993T

