बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे दुश्मन, देखिए भारतीय वायुसेना का नया हथियार

नई दिल्ली. अब दुश्मनों के गोला-बारूद भारतीय वायुसेना के जवानों का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके बेड़े में एक ऐसा वाहन शामिल हो गया है, जिसके ऊपर इन हथियारों का कोई असर नहीं होता. भारतीय वायुसेना इस वाहन के जरिए अपने सामरिक अड्डों की सुरक्षा को और मजबूत कर सकेगी.

दरअसल भारतीय वायुसेना के जखीरे में मंगलवार को एक नया हथियार लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल आ गया है. इसका वजन 6 टन है. इस बुलेट प्रूफ गाड़ी की सबसे खास बात यह है कि यह किसी भी तरह के बुलेट और ग्रेनेड हमले को झेल सकती है. इतना ही नहीं, आतंकी हमले के दौरान भी यह काफी कारगर साबित होगी. इस बुलेट प्रूफ व्हीकल में एक साथ 6 गरुड़ कमांडो या फिर क्विक रिएक्शन टीम के सदस्य सवार हो सकते हैं.

#WATCH | Indian Air Force has inducted 6-tonne Light Bullet Proof Vehicles for enhancing its airbases' security. They can withstand any type of bullet & grenade attacks, & would help in countering any terrorist attack. They can carry 6 Garud commandos/Quick Reaction Team members. pic.twitter.com/KovJuVvI8Q