इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट ने बीच हवा में भर लिया फ्यूल, VIDEO देख कर आप भी बोलेंगे जय हिंद

इंडियन एयरफोर्स और उसके जाबांज पायलट हमेशा से अपने मजबूत हौसले और इरादों के लिए जाने जाते हैं. आसमान में करतब दिखाने की बात हो या विमानों के साथ कदमताल करना, ऐसे हर हुनर में भारतीय वायुसेना के जवान अव्वल हैं. इंडियन एयरफोर्स के प्लेन Su-30MKI का एक वीडियो सामने आया है जिसमें यह फाइटर जेट्स फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के टैंकर एयरक्राफ्ट से हवा में ईंधन भर रहे हैं.

#WATCH Indian Air Force Su-30MKI fighter jets refuelling mid-air with tanker aircraft of French Air and Space Force

