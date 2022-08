लद्दाख: पर्वतीय क्षेत्र में इजराइली शख्स नहीं ले पा रहा था सांस, तभी पहुंचे IAF के जवान और फिर...

श्रीनगर: भारतीय वायुसेना (आईएएफ) ने शनिवार को लद्दाख (Ladakh News ) के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में इजराइल के उस नागरिक को बचा लिया, जिन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी. एक रक्षा प्रवक्ता ने यह जानकारी दी. रक्षा प्रवक्ता कर्नल इमरोन मुसावी ने बताया कि पूर्वाह्न 10 बजकर 40 मिनट पर 114 हेलीकॉप्टर इकाई को मार्खा घाटी के निकट निमालिंग शिविर से ‘केसवैक’ (आकस्मिक निकासी) के लिए एक कॉल आई.

कर्नल मुसावी ने बताया कि इजराइल के रहने वाले नोआम गिल को ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र में सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और उनका ऑक्सीजन स्तर 68 प्रतिशत तक गिर गया था. उन्होंने बताया कि उनकी गंभीर हालत को देखते हुए गिल को घाटी से हवाई मार्ग से सुरक्षित निकाल लिया गया.

Ladakh | Indian Air Force today rescued one Israeli national who was suffering from acute mountain sickness in the high-altitude area of Marka Valley and brought him to Leh pic.twitter.com/GlVgJwqkuj

— ANI (@ANI) August 20, 2022