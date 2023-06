नई दिल्‍ली. मणिपुर में जारी हिंसा के बीच भारतीय सेना को मंगलवार को विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है. सेना ने बीती रात विद्रोहियों की तरफ से की गई गोलीबारी के बाद सिग्‍नू-सिरोही में सर्च ऑपरेशन चलाया. इस दौरान विद्रोहियों की तरफ से फायरिंग भी की गई. अंत में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी मिली. सेना ने दावा किया है कि ये विद्रोही युद्ध जैसी तैयारी करके बैठे थे.

न्‍यूज एजेंसी एएनआई ने सेना के हवाले से बताया, “बीती रात सिग्‍नू-सिरोही में सर्च ऑपरेशन चलाया गया. इनपुट मिले हैं कि इस दौरान विद्रोहियों को काफी नुकसान हुआ है जिसे सत्‍यापित करने का प्रयास किया जा रहा है. शुरुआती सर्च के दौरान 2 एके सीरीज की राइफल, एक 51 एमएम का मोर्टार, दो कारबाइन, गोला बारुद बरामद हुए हैं. साथ ही जनरल एरिया से युद्ध जैसी परिस्थिति के लिए बनाए जाने वाले स्‍टोर रूम भी मिले हैं. पूरे क्षेत्र को साफ किया जा रहा है.”

Security forces are conducting search operations in Sugnu-Serou of Manipur after an exchange of fire with insurgents last night, says Indian Army.

“Inputs indicate casualties to insurgents. This is being verified on the ground. During preliminary search-two AK series rifles, one… pic.twitter.com/CBIMs3GaFy

— ANI (@ANI) June 6, 2023