17 हजार फुट की ऊंचाई पर भारी बर्फबारी के बीच अदम्य साहस के साथ डटे हुए हैं भारतीय सैनिक, देखिए वीडियो

नई दिल्ली. भारतीय सेना (Indian army ) का अदम्य साहस दुनिया के सामने मजबूत दीवार की तरह खड़ा है. एक तरफ जब जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में भारी बर्फबारी (Snowfall) से लोगों का जीना मुहाल हैं वहीं भारतीय सेना जम्मू-कश्मीर के फॉरवार्ड पोस्ट (Forward post) पर 17000 फुट की ऊंचाई पर अदम्य साहस के साथ अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं. भारतीय जवानों का एक वीडियो (Video) सामने आया है जिसमें देखा जा रहा है कि भारी बर्फबारी के बीच सेना के जवान जीरो से कई डिग्री नीचे के तापमान पर (hostile weather conditions)अटल खड़े हैं.

वीडियो में सेना के जवान भारी बर्फबारी के बीच नियंत्रण रेखा के पास कुपवाड़ा सेक्टर में अग्रिम चौकी पर लगभग 17,000 फुट की ऊंचाई पर अपने काम में डटे हुए हैं. भारी बर्फबारी के बीच वहां का मौसम बहुत ही दुर्गम हो चुका है.

WATCH An Indian Army forward post at around 17,000 feet altitude along the Line of Control in the Kupwara sector, J&K covered with snow due to heavy snowfall in the region. Troops continue to perform their tasks even in these hostile weather conditions pic.twitter.com/Sb6hHGTq2w

