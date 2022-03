हौसले की उड़ान : सेना ने पहली बार दिया 6 कश्मीरी विकलांग युवकों को स्कीइंग का प्रशिक्षण

गुलमर्ग. एक ओर जहां किसी विकलांग व्यक्ति के लिए जीवन में सामान्य दिनचर्या के काम करने में भी कठिनाई पेश आती है, तो वहीं कई ऐसे भी लोग हैं, जिन्होंने अपनी अपंगता को पीछे छोड़कर कुछ नया कर गुजरने की इच्छाशक्ति दिखाई है. सेना की चिनार कॉर्प्स ने एक ऐसी ही पहल करते हुए कश्मीर के विकलांग युवाओं को स्कीइंग का प्रशिक्षण दिया है. इसका उद्देश्य इस उम्मीद के साथ इन युवकों को स्कीइंग का अनुभव देना है कि आने वाले समय में कई और कश्मीरी युवा इस रोमांचक खेल को अपनाएंगे.

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को 15वीं कोर के मुख्यालय में जीओसी 31 सब एरिया ने झंडी दिखाकर शुरू किया और कमांडेंट, एचएडब्ल्यूएस ने इसका मार्गदर्शन और निरीक्षण किया था. गौरतलब है कि कई वालंटियर्स ने कम समय के प्रशिक्षण के लिए भारतीय सेना से संपर्क किया था. जयपुर के एक गैर सरकारी संगठन भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति ने इसके लिए कृत्रिम अंग और अन्य विशेष सामान मुहैया कराए थे. इस टीम ने कठिन और कठोर मौसमी परिस्थितियों में 12 से 26 मार्च तक 14 दिनों का बेसिक स्कीइंग कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया.

#ChinarCorps organised a skiing course for specially abled Kashmiri youth from 12 to 26 Mar 22 at HAWS, #Gulmarg in conjunction with NGO @BmvssJaipurFoot. Lt Col DD Goel, a serving #Chinarwarrior, a left leg amputee of Op-Parakram led the team. We salute their willpower.#Kashmir pic.twitter.com/eA0V6NHroA

— Chinar Corps🍁 – Indian Army (@ChinarcorpsIA) March 27, 2022