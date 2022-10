नई द‍िल्‍ली. भारतीय सेना में अब लगातार स्‍वदेशी हथ‍ियारों और सामान को शाम‍िल क‍िया जा रहा है. हाल ही में भारतीय नौ सेना में पहले स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस व‍िक्रांत को शाम‍िल क‍िया गया था. मेड इन इंड‍िया (Made in India) को बढ़ावा देते हुए अब भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) को और एडवांस व ताकतवर बनाने के ल‍िए स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (LCH) के पहले बैच का सोमवार को राजस्थान के जोधपुर में एक समारोह में आईएएफ इन्वेंट्री को शामिल किया जा रहा है. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) की उपस्‍थ‍िति में मेड-इन-इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों (Light Combat Helicopter) को भारतीय वायु सेना को सौंपा जाएगा.

बताते चलें क‍ि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी क‍ि इन हेलीकॉप्टरों को शामिल करने से भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता को काफी बढ़ावा मिलेगा. एयरफोर्स (IAF) में शामिल होने वाला नया हेलिकॉप्टर हवाई युद्ध में सक्षम है और संघर्ष के दौरान धीमी गति से चलने वाले विमानों, ड्रोन और बख्तरबंद वाहनों से निपटने में माहिर है.

बड़े जेट फाइटर सौदे के लिए मेक इन इंडिया पर IAF का फोकस, दुनिया की टॉप कंपनियों की रजामंदी

रक्षा मंत्री सिंह ने सुरक्षा कैबिनेट कमेटी के साथ वायु सेना और सेना के लिए 15 एलसीएच की खरीद को मंजूरी दी थी. हेलीकाप्टरों में से 10 भारतीय वायुसेना के लिए और पांच सेना के लिए हैं.

Made-In-India Light Combat Helicopter to be inducted into IAF today

Read @ANI Story | https://t.co/YpWHF46jWZ#lightcombathelicopter #IAF #IndianAirForce pic.twitter.com/8SOjYxj8Lx

— ANI Digital (@ani_digital) October 3, 2022