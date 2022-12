लेफ्टिनेंट जनरल केसी पंचनाथन की शिलांग में दिल का दौरा पड़ने से मौत

Lt Gen KC Panchanathan dies due to heart attack: भारतीय सेना से बुधवार को एक बेहद दुखद खबर सामने आई. वरिष्‍ठ अधिकारी केसी पंजनाथन की दिल का दौरा पड़ने मौत हो गई. लेफ्टिनेंट जनरल केसी पंचनाथन 101 एरिया जनरल ऑफिसर कमांडिंग के पद पर तैनात थे. मेघालय के शिलांग में उन्‍‍‍‍‍हें दिल का दौरा पड़ा. न्‍यूज एजेंसी एएनआई की तरफ से यह सूचना दी गई है. पंजनाथन ने भारतीय सेना के कई प्रतिष्‍ठत विभागों में अपनी सेवाएं दी हैं.

Indian Army’s 101 Area General Officer Commanding Lt Gen KC Panchanathan died after suffering from a heart attack in Shillong, today. He had held various prestigious appointments during his service: Indian Army officials pic.twitter.com/ZYM3Y5woyh

