हाइलाइट्स जम्मू-कश्मीर के पुंछ में सेना के 2 जवान उफनती नदी में बहे. जवानों का पता लगाने के लिए बचाव अभियान जारी. पोशाना नदी की उफनती धारा में जवानों के डूबने की आशंका.

जम्मू. जम्मू एवं कश्मीर में पुंछ के दुर्गम इलाके में एरिया डोमिनेशन गश्त के दौरान एक नदी पार करते समय भारतीय सेना (Indian Army) के नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (Kuldeep Singh) अचानक आई बाढ़ में बह गए. जम्मू में रक्षा विभाग के पीआरओ के मुताबिक पुंछ में पोशाना नदी में सेना के 2 जवान बह गए हैं. तेज बाढ़ में बह गए भारतीय सेना के दो जवानों का पता लगाने के लिए बचाव अभियान जारी है. इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में पुंछ जिले में पोशाना नदी की उफनती धारा में भारतीय सेना के दोनों जवानों के डूबने की आशंका है.

अधिकारियों के मुताबिक दोनों सैनिक सुरनकोट इलाके के पोशाना में डोगरा नाला पार कर रहे थे, तभी भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में वे बह गए. तेज धारा में बह गए जवानों का पता लगाने के लिए सेना, पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की साझा कोशिशें जारी हैं. हालांकि, दोनों जवानों का अभी तक पता नहीं चल सका है. पुलिस ने जिले के विभिन्न हिस्सों के लोगों को उन सभी नदी-नालों से दूर रहने की सलाह दी है जो गुरुवार रात से लगातार बारिश के बाद उफान पर हैं.

#WATCH | Jammu & Kashmir: Rescue operation underway to trace two Indian Army personnel washed away in the Poshana river in Poonch pic.twitter.com/zWl5ofhO0o

खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा आज भी स्थगित, हजारों तीर्थयात्री फंसे, जानें शिविरों में क्या है हाल

गौरतलब है कि जम्मू और कश्मीर में लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण अमरनाथ यात्रा लगातार दूसरे दिन शनिवार को भी स्थगित रही. इससे जम्मू समेत यात्रा के विभिन्न स्थानों पर हजारों तीर्थयात्री फंस गए. प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को भरोसा दिलाया कि वरिष्ठ अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं और श्रद्धालुओं से अनुरोध किया कि वे घबराएं नहीं व समय-समय पर अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें. जम्मू-कश्मीर के बड़े हिस्से में गुरुवार रात से भारी बारिश हो रही है. जबकि महागुन टॉप और अमरनाथ गुफा मंदिर के आसपास के इलाकों सहित कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है. कुछ जगहों पर जुलाई में 24 घंटों की अवधि में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई.

