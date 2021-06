गलवान वैली संघर्ष के एक साल, सेना ने जारी किया VIDEO..वो हैं गलवान के वीर

नई दिल्ली. गलवान घाटी (Galwan Valley) में चीनी सेना (Chinese Army) के साथ संघर्ष के एक साल होने पर भारतीय सेना (Indian Army) ने एक वीडियो जारी किया है. 'गलवान के वीर' नाम से जारी इस वीडियो में भारतीय जवानों के पराक्रम को दर्शाया गया है. 4 मिनट, 59 सेकेंड के इस वीडियो में भारतीय सेना के परमवीरों का जिक्र है. मशहूर गायक हरिहरन ने इस वीडियो में अपनी आवाज दी है. बता दें कि गलवान संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे वहीं, चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे.



इस गाने में सीमा पर दुर्गम परिस्थितियों का सामना करते जवान, तमाम आधुनिक हथियार और भारतीय जवानों के शौर्य और पराक्रम को दिखाया गया है. बर्फ की मोटी सफेद चादर में शून्य से बहुत कम तापमान पर तैनात जवान किस शूरवीरता से दुश्मनों का सामना करते हैं और देश की रक्षा करते हैं, इस विशेष वीडियो में इन सबकी झलक दिखाई गई है. गाने के आखिर में गलवान में शहीद हुए जवानों के नाम और उनकी तस्वीरें दिखाई हैं.



#WATCH Indian Army releases a video on the first anniversary of the Galwan Valley clash in which 20 Indian soldiers were killed while fighting Chinese aggression pic.twitter.com/ykJhcXrgxg