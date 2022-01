जम्मू-कश्मीर: भारी बर्फबारी में 6.5 KM पैदल चल सेना ने गर्भवती महिला को पहुंचाया अस्पताल, देखें VIDEO

नई दिल्ली. भारतीय सेना देश की सरहद के साथ-साथ हमेशा ही जरूरतमंद नागरिकों की मदद के लिए खड़ी रही है, फिर चाहे हालात कैसे भी रहे हों. जम्मू-कश्मीर में शनिवार को भारी बर्फबारी के बीच सेना ने एक और सराहनीय कदम उठाते हुए एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने में मदद की. बल ने बोनियार तहसील में नियंत्रण रेखा (एलओसी) से सटे घग्गर हिल गांव से आपातकालीन निकासी (Emergency Evacuation) की.

खराब सड़क और कठिन स्थिति के बावजूद सेना की टीम ने महिला को बोनियार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (पीएचसी) केंद्र में पहुंचाया. एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बोनियार तहसील में नियंत्रण रेखा से लगते घग्गर हिल गांव में भारतीय सेना पोस्ट को 8 जनवरी को सुबह 10.30 बजे एक संकटपूर्ण कॉल मिली. इसमें स्थानीय लोगों ने एक गर्भवती महिला के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता का अनुरोध किया, जिसकी हालत गंभीर थी.

वाहन चलाना मुश्किल था, इसलिए सेना ने एक स्ट्रेचर तैयार किया

तुरंत ही सेना की मेडिकल टीम मौके पर पहुंची. मरीज के प्रारंभिक जांच के बाद, उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए आपातकालीन निकासी की योजना बनाई गई. चूंकि भारी बर्फबारी के कारण वाहन चलाना मुश्किल था, सेना ने एक स्ट्रेचर तैयार किया और मरीज को सालासन तक ले गई और फिर उसे वहां के एक जन स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) एम्बुलेंस में स्थानांतरित कर दिया.

