अरुणाचल की सीमा के पास लगातार बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा चीन, बना रहा सड़क और रेल मार्ग: सेना

गुवाहाटी: भारतीय थलसेना की पूर्वी कमान के प्रमुख ने सोमवार को कहा कि चीन की ‘पीपुल्स लिबरेशन आर्मी’ (पीएलए) अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) के पास लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बुनियादी ढांचे संबंधी क्षमता बढ़ा रही है. पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आर पी कलिता ने साथ ही कहा कि भारतीय पक्ष भी सीमा के पास हर प्रकार की संभावित स्थिति से निपटने की तैयारी के तहत अपने बुनियादी ढांचे को लगातार उन्नत कर रहा है.

उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘तिब्बत क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के उस पार बुनियादी ढांचे के विकास संबंधी काफी काम हो रहा है. दूसरा पक्ष अपने सड़क, रेल और हवाई संपर्क साधनों का लगातार उन्नयन कर रहा है, ताकि वे किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया देने या अपने बलों को लाने-ले जाने के लिए बेहतर स्थिति में हों.’’

The other side is constructing & upgrading their roads & tracks, connectivity&also upgrading-constructing new airports & helipads. Activities being undertaken to improve infrastructure so that they’re in better position to respond to any emergent situation: Lt Gen RP Kalita (2/2) pic.twitter.com/p7BONdoUdu

— ANI (@ANI) May 16, 2022