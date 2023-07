नई दिल्ली: पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आते हैं. इन्हीं नापाक हरकतों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना (Indian Army) सीमा पर हमेशा सतर्क और मुस्तैद रहती है. यहां तक की इस मुस्तैदी को और मजबूत करने के लिए समय-समय पर अभ्यास भी करती है. एक बार फिर भारतीय सेना ने दुनिया की सबसे ऊंची नदी घाटियों में से एक सिंधु नदी को पार करने और दुश्मन के ठिकानों पर हमले करने के लिए पूर्वी लद्दाख में अभ्यास (War Drill) किया. यह अभ्यास बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद वाहन के साथ किया गया.

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार शनिवार को टी-90 और टी-72 टैंकों और बीएमपी पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों सहित भारतीय सेना द्वारा शक्तिशाली टैंकों को सिंधु नदी को पार करने के लिए विशेष अभ्यास किया गया. बता दें कि सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले पूरे लद्दाख सेक्टर के माध्यम से चीनी सेना द्वारा नियंत्रित तिब्बती क्षेत्र से बहती है.

#WATCH | Indian Army tanks and combat vehicles carry out drills of crossing the Indus River in the eastern Ladakh sector to attack enemy positions. pic.twitter.com/ZXInSqkSZv

— ANI (@ANI) July 8, 2023