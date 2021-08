चीन को -40 डिग्री में भी चुनौती देगी भारतीय सेना, तैयार किया खास मॉड्यूलर शेल्टर

नई दिल्ली. लद्दाख में इस बार कड़ाके की ठंड में दुश्मनों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने के लिए विशेष इंतजाम जा रहे हैं. दरअसल, बर्फीले मौसम में चीन पर कड़ी निगरानी करने के लिए मॉड्यूलर शेल्टर (India-China Border Tension) की व्यवस्था की जा रही है. इस शेल्टर की खूबी यह है कि सेना के जवान इसे तुरंत किसी भी स्थान पर लेकर जा सकते हैं और वहां से अपनी सुरक्षा करते हुए कड़ी निगाह बनाए रख सकती है. चीन के साथ लगी सीमा पर तैनात जवानों को कड़ाके की ठंड से बचने के लिए इस तरह की स्मार्ट कैंप की व्यवस्था की जा रही है.

इन कैंपों में बिजली सप्लाई, गर्म पानी, हीटिंग की सुविधा समेत अन्य जरूरी चीजों का ख्याल रखा गया है. इस कैंप की खूबी यह है कि माइनस 40 डिग्री में भी यह शरीर को ठंड से सुरक्षा प्रदान करता है. इस कैंप के आ जाने से सैनिकों के लिए दुश्मनों पर कड़ी निगरानी रखने में काफी मदद मिलेगी. देखें VIDEO…

#WATCH | Indian Army troops building Fast Erectable Modular Shelters at a forward location near the Line of Actual Control in Ladakh.

These FEMS can be erected in a week’s time & can accommodate 8-40 troops during extreme winters when temperatures fall to minus 35-40 degrees pic.twitter.com/mxWopHe8xn

— ANI (@ANI) August 7, 2021