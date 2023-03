'काफी चुनौतियां झेली, मगर कभी हार नहीं मानी', Rising India 2023 में निखत जरीन ने शेयर की अपनी इंस्पीरेशनल स्टोरी

नई दिल्ली. नेटवर्क18 के लीडरशिप कॉन्‍क्‍लेव राइजिंग इंडिया समिट 2023 में भारत की स्टार बॉक्सर निखत जरीन (nikhat zareen) ने कहा,’पहले मैंने दो साल एथलेटिक्स किया. एक बार मैं अपने पिता के साथ प्रैक्टिस करने स्टेडिटम जा रही थी. उस दौरान मैंने कुछ बॉक्सर्स को स्टेज पर ट्रेनिंग करते हुए देखा. वहां सिर्फ लड़के थे. तब मैंने अपने पिता से सवाल किया था, ‘पापा बॉक्सिंग में सिर्फ लड़के क्यों हैं? क्या ये सिर्फ लड़के ही कर सकते है? निखत जरीन बताती हैं,’ तब मेरे पिता ने जबाव दिया था, नहीं बेटा. लड़कियां भी बॉक्सिंग करती हैं. लेकिन हमारे सोसाइटी में लोगों को लगता है कि ऐसे स्पोर्ट्स खेलने के लिए लड़कियां उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं. फिर मैंने अपने पिता से कहा था मैं ये करते दिखाऊंगी. मैं बताऊंगी की लड़कियां भी बॉक्सिंग कर सकती हैं.’

राइजिंग इंडिया के मंच पर मुक्केबाज निखत जरीन ने कहा लगातार दूसरी बार विश्व चैंपियन बनना बहुत ही काल्पनिक बात लगती है. जब मैंने बॉक्सिंग शुरू की थी तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था. जब मैं जीती और पोडियम पर खड़ी थी और वहां राष्ट्रगान हो रहा था और उस दौरान मेरा सम्मान हो रहा था तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई. उन्होंने कहा कि अभी मेरा फोकस शादी पर नहीं अपने करियर पर है.

‘हर किसी के लाइफ में राइट टाइम जरूर आता है’

निखत जरीन ने कहा, ‘दो बार वर्ल्ड चैंपियन बनना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है. मैरी कॉम एक महान खिलाड़ी हैं और मेरी आदर्श हैं. वो हम जैसे कई खिलाड़ियों को लिए एक इंस्पिरेशन हैं. जब मैंने बॉक्सिंग शुरू की थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडियो को रिप्रेजेंट करूंगी. मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगी. लेकिन मुझे आज भी याद है कि मैं पोडियम पर खड़ी थी और 2011 में मुझे चैंपियन का खिताब मिल रहा था, हमारा नेशनल एंथम प्ले हो रहा था. उस वक्त वहां मौजूद सभी लोग खड़े होकर हमारे नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट दे रहे थे. मेरी आंखों से आंसू छलक गए.’

“I cried when I was standing at the top of the podium and they played the national anthem,” recalls Boxing champion @nikhat_zareen at #News18RisingIndia

She also talks about being inspired by Mary Kom@ShivaniGupta_5 | #Sports #India #Boxing pic.twitter.com/TeUxuKvSB4

