चीन के खिलाफ भारत के साथ आईं वैश्विक ताकतें, ReCAAP चुनाव में जीता भारतीय अधिकारी

नई दिल्ली. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन को भारत के सामने एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है. दरअसल, भारतीय तटरक्षक ( Indian Coast Guard) के महानिदेशक के. नटराजन (Director General K. Natarajan) को गुरुवार को ‘एशिया में पोतों के विरुद्ध सशस्त्र लूटपाट और दस्युओं से मुकाबला करने पर क्षेत्रीय सहयोग समझौते’ (ReCAAP) का अगला कार्यकारी निदेशक चुना गया है. विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी. इस पद के लिए 21 देशों ने वोटिंग में हिस्सा लिया. मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि नटराजन को ReCAAP के 21 सदस्य देशों में से 14 (दो तिहाई) के मत प्राप्त हुए. खबरों के अनुसार, भारतीय उम्मीदवार ने चीन और फिलीपीन के उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया.

बयान में कहा गया कि भारतीय तटरक्षक के डीजी को सिंगापुर स्थित ReCAAP ‘इन्फॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर’ का अगला कार्यकारी निदेशक चुना गया. वह 2022 में प्रभार ग्रहण कर सकते हैं. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नटराजन के चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि इससे ‘समुद्री सुरक्षा में हमारे योगदान को पहचान मिली है.’

Congratulate DG Coast Guard for his election as the next Executive Director of ReCAAP, Singapore. A fitting recognition of our contribution to maritime security.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 5, 2021