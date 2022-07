अरब सागर में डूबते ग्लोबल किंग जहाज से चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित निकाला, ध्रुव हेलीकॉप्टर से मिली मदद

नई दिल्ली. भारतीय तटरक्षक बल के जवानों ने अरब सागर में डूब रहे एक व्यापारिक जहाज एमटी ग्लोबल किंग-1 के चालक दल के सभी 22 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया है. जवानों ने चालक दल के सदस्यों के लिए राहत और बचाव अभियान शुरू किया था जिसमें एएलएच ध्रुल हेलीकॉप्टर को लगाया गया था. तटरक्षक बल के जवानों ने बचाव ऑपरेशन पोरबंदर से शुरू किया. यहां से समुद्र में 93 नॉटिकल मील की दूरी पर जहाज डूब रहा था. बचाए गए दल में 20 भारतीय, एक पाकिस्तानी और एक श्रीलंकाई थे. जहाज में सवार चालक दल के सभी सदस्यों को पोरबंदर लाया गया. इनके लिए भारतीय तटरक्षक बल ने जहाज और हेलीकॉप्टर भेजा था.

एएलएच ध्रुव हेलिकॉप्टर को हाल ही में नेवी में शामिल किया गया

दरअसल, यह जहाज अरब सागर में तूफान में फंस गया था. इसके बाद कोस्टगार्ड को इसकी सूचना मिली. सूचना पाते ही कोस्टकार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया और कई एजेंसियों को जहाज को बचाने के लिए भेजा. अंत में सफल ऑपरेशन के बाद ग्लोबल किंग जहाज को बचा लिया गया. खास बात यह है कि बचाव कार्यों के लिए नए कमीशन किए गए एएलएच ध्रुव हेलिकॉप्टरों को तैनात किया. बचाए गए क्रू मेंबर्स को आईसीजी जहाजों और हेलिकॉप्टर से ही पोरबंदर तक लाया गया.

#WATCH | Indian Coast Guard ALH Dhruv chopper rescuing distressed merchant vessel crew from the Arabian Sea near the sinking vessel MT Global King I in Arabian Sea 93 nautical miles off the Gujarat coast: ICG officials

(Source: Indian Coast Guard) pic.twitter.com/14rEB5AUWA

— ANI (@ANI) July 6, 2022