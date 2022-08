बंगाल की खाड़ी में भारत ने 27 बांग्लादेशी मछुआरों का बचाया, कोस्टगार्ड का मैराथन अभियान

कोलकाता. बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान की चपेट में आई बांग्लादेश की कई मछली पकड़ने वाली नावों पर सवार मछुआरों को बचाने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड पिछले दो दिनों से मैराथन अभियान चला रहा है. भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने आज 17 और बांग्लादेशी मछुआरों को बचाया. इससे एक दिन पहले 10 बांग्लादेशी मछुआरों को बचाया गया था. बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और तूफानी समुद्र के बीच एक ही दिन में शुरू किए गए 3 अलग-अलग अभियानों में अब तक 27 बांग्लादेशी मछुआरों को बचाया गया है.

न्यूज एजेंसी एएनआई की एक खबर के मुताबिक भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने शनिवार को बंगाल की खाड़ी से 10 बांग्लादेशी मछुआरों को बचाया था. भारतीय तटरक्षक जहाज अनमोल ने पिछले दो दिनों से जारी एक ऑपरेशन में बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा (आईएमबी) से 12 समुद्री मील की दूरी पर बांग्लादेशी मछुआरों को बचाया. लापता बांग्लादेशी मछुआरों की तलाश के लिए कोस्टगार्ड के जहाजों और विमानों को लगाया गया है.

Indian Coast Guard (ICG) saved 17 more Bangladeshi fishermen after rescuing 10 fishermen earlier today. The rescue of 27 Bangladeshif fishermen in 3 separate operations conducted has been done on a single day amidst extreme challenging conditions & rough seas: ICG pic.twitter.com/FKoF5x54or

— ANI (@ANI) August 21, 2022